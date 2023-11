Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen

Um 15:41 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.48 Prozent auf 2’858.66 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 419.497 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.343 Prozent auf 2’854.81 Punkte an der Kurstafel, nach 2’845.05 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2’865.09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’836.66 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0.973 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Stand von 3’019.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, wurde der TecDAX mit 3’304.38 Punkten berechnet. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.11.2022, den Stand von 2’857.47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gab der Index bereits um 1.65 Prozent nach. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’350.46 Punkten. Bei 2’788.38 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 2.51 Prozent auf 204.00 EUR), Sartorius vz (+ 2.16 Prozent auf 241.30 EUR), Kontron (+ 2.16 Prozent auf 19.41 EUR), CANCOM SE (+ 1.45 Prozent auf 23.86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.39 Prozent auf 20.76 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.39 Prozent auf 30.79 EUR), SMA Solar (-3.12 Prozent auf 55.95 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.08 Prozent auf 79.22 EUR), TeamViewer (-1.69 Prozent auf 14.25 EUR) und AIXTRON SE (-0.91 Prozent auf 26.22 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2’320’199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 146.914 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.71 erwartet. Mit 11.18 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Telefonica Deutschland-Aktie zu erwarten.

