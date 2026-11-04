Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Plus

Um 15:40 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1.20 Prozent höher bei 4’141.63 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 580.920 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.253 Prozent leichter bei 4’082.24 Punkten in den Handel, nach 4’092.59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4’147.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’080.18 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1.54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der TecDAX auf 4’081.92 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Wert von 3’981.98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der TecDAX mit 3’610.86 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 14.27 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 9.22 Prozent auf 55.70 EUR), OHB SE (+ 6.15 Prozent auf 224.50 EUR), Nordex (+ 5.80 Prozent auf 41.22 EUR), Eckert Ziegler (+ 3.81 Prozent auf 13.90 EUR) und Siltronic (+ 3.53 Prozent auf 61.60 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-5.26 Prozent auf 32.42 EUR), PVA TePla (-4.18 Prozent auf 30.28 EUR), JENOPTIK (-3.03 Prozent auf 38.34 EUR), Elmos Semiconductor (-2.56 Prozent auf 121.80 EUR) und Infineon (-1.43 Prozent auf 51.65 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’431’560 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 237.653 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch