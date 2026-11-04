TecDAX 1548840 / DE0007203275
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|TecDAX-Performance
|
04.11.2026 15:58:13
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Plus
Der TecDAX entwickelt sich am dritten Tag der Woche positiv.
Um 15:40 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1.20 Prozent höher bei 4’141.63 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 580.920 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.253 Prozent leichter bei 4’082.24 Punkten in den Handel, nach 4’092.59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4’147.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’080.18 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1.54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der TecDAX auf 4’081.92 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Wert von 3’981.98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der TecDAX mit 3’610.86 Punkten gehandelt.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 14.27 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’322.31 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 9.22 Prozent auf 55.70 EUR), OHB SE (+ 6.15 Prozent auf 224.50 EUR), Nordex (+ 5.80 Prozent auf 41.22 EUR), Eckert Ziegler (+ 3.81 Prozent auf 13.90 EUR) und Siltronic (+ 3.53 Prozent auf 61.60 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-5.26 Prozent auf 32.42 EUR), PVA TePla (-4.18 Prozent auf 30.28 EUR), JENOPTIK (-3.03 Prozent auf 38.34 EUR), Elmos Semiconductor (-2.56 Prozent auf 121.80 EUR) und Infineon (-1.43 Prozent auf 51.65 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’431’560 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 237.653 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick
2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
AIXTRON am 04.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4’031.65
|-2.54%
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX fällt zurück -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Der deutsche Aktienmarkt kann seine Gewinne nicht halten. An der Wall Street geht es nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.