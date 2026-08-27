Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert am Donnerstagnachmittag

Um 15:40 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 1.40 Prozent auf 4’075.38 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 567.224 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.735 Prozent auf 4’048.63 Punkte an der Kurstafel, nach 4’019.10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4’079.03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4’040.77 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0.218 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 27.07.2026, mit 3’808.76 Punkten bewertet. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Wert von 4’067.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, notierte der TecDAX bei 3’747.48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.45 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. 3’322.31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 7.38 Prozent auf 69.80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.27 Prozent auf 72.85 EUR), Infineon (+ 4.24 Prozent auf 57.53 EUR), TeamViewer (+ 4.12 Prozent auf 6.83 EUR) und IONOS (+ 3.95 Prozent auf 34.74 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-3.63 Prozent auf 27.88 EUR), Drägerwerk (-1.60 Prozent auf 110.40 EUR), freenet (-1.31 Prozent auf 24.04 EUR), Ottobock (-1.19 Prozent auf 58.30 EUR) und Siemens Healthineers (-0.74 Prozent auf 38.97 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3’891’450 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 214.058 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.61 erwartet. Mit 8.38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch