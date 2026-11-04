Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Grün

Um 12:08 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1.19 Prozent fester bei 4’141.09 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 580.920 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.253 Prozent auf 4’082.24 Punkte an der Kurstafel, nach 4’092.59 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4’080.18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’141.29 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 1.52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 4’081.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der TecDAX noch bei 3’981.98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der TecDAX bei 3’610.86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 14.26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 11.27 Prozent auf 56.75 EUR), Nordex (+ 8.06 Prozent auf 42.10 EUR), Siltronic (+ 6.89 Prozent auf 63.60 EUR), United Internet (+ 2.48 Prozent auf 24.80 EUR) und Bechtle (+ 2.28 Prozent auf 34.14 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-2.78 Prozent auf 80.52 EUR), OHB SE (-2.36 Prozent auf 206.50 EUR), AIXTRON SE (-2.25 Prozent auf 33.45 EUR), PVA TePla (-0.38 Prozent auf 31.48 EUR) und JENOPTIK (-0.25 Prozent auf 39.44 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’905’349 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237.653 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.34 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch