Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags

Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.17 Prozent fester bei 26’066.00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25’957.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’084.00 Zähler.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 26’360.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’905.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der LUS-DAX 23’829.00 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.11 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5.84 Prozent auf 80.82 EUR), Zalando (+ 2.41 Prozent auf 23.37 EUR), Infineon (+ 2.32 Prozent auf 56.82 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.80 Prozent auf 166.55 EUR) und BMW (+ 1.52 Prozent auf 62.70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-1.51 Prozent auf 1’054.00 EUR), Merck (-1.34 Prozent auf 136.00 EUR), Fresenius SE (-1.13 Prozent auf 43.73 EUR), Deutsche Börse (-1.02 Prozent auf 281.00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.98 Prozent auf 54.66 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1’438’823 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 209.418 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6.66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch