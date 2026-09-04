DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung
|
04.09.2026 12:26:17
Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags
Am Freitag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.
Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.17 Prozent fester bei 26’066.00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25’957.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’084.00 Zähler.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 26’360.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’905.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der LUS-DAX 23’829.00 Punkte auf.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.11 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5.84 Prozent auf 80.82 EUR), Zalando (+ 2.41 Prozent auf 23.37 EUR), Infineon (+ 2.32 Prozent auf 56.82 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.80 Prozent auf 166.55 EUR) und BMW (+ 1.52 Prozent auf 62.70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-1.51 Prozent auf 1’054.00 EUR), Merck (-1.34 Prozent auf 136.00 EUR), Fresenius SE (-1.13 Prozent auf 43.73 EUR), Deutsche Börse (-1.02 Prozent auf 281.00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.98 Prozent auf 54.66 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1’438’823 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 209.418 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6.66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!