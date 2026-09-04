Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’398 0.0%  SPI 20’231 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’106 0.4%  Euro 0.9405 0.2%  EStoxx50 6’395 0.2%  Gold 4’469 -0.1%  Bitcoin 65’742 0.2%  Dollar 0.8091 0.2%  Öl 95.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Lufthansa-Aktie: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland
Swiss Life-Aktie in Grün: Konzern platziert neue Hybridanleihe am Markt
Villars-Aktie verliert: Weniger Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr
Suche...
Plus500 Depot

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 04.09.2026 12:26:17

Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags

Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags

Am Freitag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

DHL Group
51.46 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.17 Prozent fester bei 26’066.00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25’957.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’084.00 Zähler.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 26’360.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’905.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der LUS-DAX 23’829.00 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.11 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5.84 Prozent auf 80.82 EUR), Zalando (+ 2.41 Prozent auf 23.37 EUR), Infineon (+ 2.32 Prozent auf 56.82 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.80 Prozent auf 166.55 EUR) und BMW (+ 1.52 Prozent auf 62.70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-1.51 Prozent auf 1’054.00 EUR), Merck (-1.34 Prozent auf 136.00 EUR), Fresenius SE (-1.13 Prozent auf 43.73 EUR), Deutsche Börse (-1.02 Prozent auf 281.00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.98 Prozent auf 54.66 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1’438’823 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 209.418 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6.66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten