Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.22 Prozent fester bei 13’174.67 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 108.096 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.035 Prozent auf 13’140.79 Punkte an der Kurstafel, nach 13’145.34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 13’174.67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13’132.18 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0.006 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, lag der SDAX-Kurs bei 12’824.20 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 13.09.2023, einen Stand von 13’048.43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der SDAX einen Wert von 12’316.78 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 9.02 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 13’880.68 Punkten. Bei 11’973.73 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell flatexDEGIRO (+ 3.37 Prozent auf 11.05 EUR), Dermapharm (+ 2.46 Prozent auf 42.42 EUR), Aroundtown SA (+ 2.12 Prozent auf 2.26 EUR), JOST Werke (+ 2.01 Prozent auf 43.15 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1.60 Prozent auf 36.74 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil MorphoSys (-6.38 Prozent auf 33.14 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.05 Prozent auf 27.21 EUR), Drägerwerk (-1.21 Prozent auf 49.00 EUR), CEWE Stiftung (-1.02 Prozent auf 97.00 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-0.73 Prozent auf 27.25 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 208’598 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 10.400 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Die TRATON-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.42 Prozent bei der Schaeffler-Aktie an.

