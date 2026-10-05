Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Um 09:10 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0.15 Prozent aufwärts auf 18’221.19 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91.467 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.308 Prozent auf 18’250.71 Punkte an der Kurstafel, nach 18’194.70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18’209.83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18’275.90 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’734.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18’539.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, notierte der SDAX bei 17’365.82 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.99 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Mutares (+ 3.45 Prozent auf 25.50 EUR), TeamViewer (+ 3.29 Prozent auf 6.59 EUR), Befesa (+ 2.79 Prozent auf 35.00 EUR), ATOSS Software (+ 2.29 Prozent auf 84.90 EUR) und Medios (+ 2.12 Prozent auf 10.58 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-4.47 Prozent auf 29.90 EUR), SMA Solar (-2.62 Prozent auf 59.55 EUR), Nagarro SE (-1.90 Prozent auf 77.65 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1.21 Prozent auf 69.40 EUR) und pbb (-1.11 Prozent auf 3.02 EUR).

Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 74’362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4.246 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.58 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch