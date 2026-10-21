Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain

Am Mittwoch verbucht der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1.43 Prozent auf 18’443.77 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90.298 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.061 Prozent tiefer bei 18’172.07 Punkten in den Handel, nach 18’183.22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18’112.18 Punkte, das Tageshoch hingegen 18’475.53 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1.44 Prozent zu. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 18’219.97 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Wert von 18’361.84 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Stand von 17’155.74 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6.27 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit MBB SE (+ 6.22 Prozent auf 191.20 EUR), Grand City Properties (+ 6.07 Prozent auf 7.17 EUR), OHB SE (+ 5.90 Prozent auf 206.50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5.70 Prozent auf 70.50 EUR) und GFT SE (+ 5.41 Prozent auf 29.25 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil ASTA Energy Solutions (-1.47 Prozent auf 53.60 EUR), JOST Werke (-1.31 Prozent auf 60.40 EUR), Ottobock (-1.17 Prozent auf 50.50 EUR), Stabilus SE (-1.12 Prozent auf 15.84 EUR) und INDUS (-0.80 Prozent auf 37.40 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’201’037 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.044 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch