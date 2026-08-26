Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.61 Prozent fester bei 18’655.33 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 93.619 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.062 Prozent auf 18’553.39 Punkte an der Kurstafel, nach 18’541.82 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’528.24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18’655.33 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 0.601 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 18’229.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’844.57 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’057.26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.49 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Wacker Neuson SE (+ 3.65 Prozent auf 22.70 EUR), KWS SAAT SE (+ 3.23 Prozent auf 76.70 EUR), Vossloh (+ 3.20 Prozent auf 59.60 EUR), MLP SE (+ 3.15 Prozent auf 9.51 EUR) und Basler (+ 3.06 Prozent auf 23.60 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Dermapharm (-3.81 Prozent auf 40.40 EUR), OHB SE (-2.19 Prozent auf 188.00 EUR), Springer Nature (-1.88 Prozent auf 19.82 EUR), SMA Solar (-1.80 Prozent auf 54.65 EUR) und TeamViewer (-1.66 Prozent auf 6.51 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 279’842 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.183 Mrd. Euro macht die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch