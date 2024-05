Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels fester

Am Donnerstag kletterte der MDAX via XETRA zum Handelsende um 0.83 Prozent auf 26’811.01 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 243.654 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.012 Prozent leichter bei 26’586.00 Punkten, nach 26’589.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’475.02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’829.54 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 1.15 Prozent nach. Vor einem Monat, am 30.04.2024, wies der MDAX 26’264.39 Punkte auf. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 25’824.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, lag der MDAX bei 26’795.41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0.102 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’641.56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25’075.79 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 3.91 Prozent auf 5.57 EUR), Aroundtown SA (+ 3.25 Prozent auf 2.13 EUR), Fraport (+ 2.83 Prozent auf 52.65 EUR), Nordex (+ 2.59 Prozent auf 14.63 EUR) und Aurubis (+ 2.58 Prozent auf 77.65 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Nemetschek SE (-2.80 Prozent auf 85.20 EUR), KION GROUP (-2.48 Prozent auf 43.28 EUR), Stabilus SE (-1.89 Prozent auf 57.00 EUR), TeamViewer (-0.98 Prozent auf 11.67 EUR) und Jungheinrich (-0.61 Prozent auf 35.94 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4’685’389 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 18.773 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die Lufthansa-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch