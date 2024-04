Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.20 Prozent höher bei 26’397.14 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 238.351 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.003 Prozent tiefer bei 26’343.69 Punkten in den Handel, nach 26’344.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26’404.02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’333.53 Zählern.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, betrug der MDAX-Kurs 27’043.04 Punkte. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, den Wert von 26’012.33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, lag der MDAX bei 27’855.08 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1.64 Prozent zurück. Bei 27’286.23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25’075.79 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell LEG Immobilien (+ 3.04 Prozent auf 79.88 EUR), Aroundtown SA (+ 2.59 Prozent auf 2.10 EUR), TAG Immobilien (+ 2.56 Prozent auf 13.24 EUR), EVOTEC SE (+ 2.55 Prozent auf 9.87 EUR) und MorphoSys (+ 1.83 Prozent auf 66.85 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen FUCHS SE VZ (-4.38 Prozent auf 41.44 EUR), SMA Solar (-1.57 Prozent auf 50.15 EUR), Lufthansa (-1.39 Prozent auf 6.65 EUR), freenet (-1.33 Prozent auf 26.70 EUR) und Siltronic (-0.87 Prozent auf 73.85 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 709’137 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 18.412 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.14 erwartet. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16.87 Prozent, die höchste im Index.

