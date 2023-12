Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.23 Prozent fester bei 26’643.83 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 245.499 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.190 Prozent auf 26’532.20 Punkte an der Kurstafel, nach 26’582.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26’529.13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’651.73 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0.007 Prozent aufwärts. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 13.11.2023, bei 25’409.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27’055.95 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.12.2022, den Wert von 26’018.29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 4.59 Prozent nach oben. Bei 29’815.39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23’626.97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 2.37 Prozent auf 26.83 EUR), Nemetschek SE (+ 1.88 Prozent auf 81.30 EUR), Evonik (+ 1.70 Prozent auf 17.62 EUR), TAG Immobilien (+ 1.60 Prozent auf 12.69 EUR) und KION GROUP (+ 1.19 Prozent auf 34.80 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HelloFresh (-0.95 Prozent auf 14.53 EUR), AIXTRON SE (-0.90 Prozent auf 38.53 EUR), HUGO BOSS (-0.82 Prozent auf 67.44 EUR), RTL (-0.55 Prozent auf 32.40 EUR) und Knorr-Bremse (-0.54 Prozent auf 55.22 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 593’183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 17.327 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch