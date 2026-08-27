Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Zuschläge

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.96 Prozent höher bei 32’832.79 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 356.874 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 32’518.68 Zählern und damit 0.008 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (32’521.35 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32’849.36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32’518.68 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2.38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 32’106.50 Punkte. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der MDAX mit 33’009.45 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 30’482.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.98 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7.59 Prozent auf 74.45 EUR), AIXTRON SE (+ 4.16 Prozent auf 38.30 EUR), Nemetschek SE (+ 3.38 Prozent auf 67.20 EUR), JENOPTIK (+ 3.37 Prozent auf 40.54 EUR) und Bilfinger SE (+ 3.12 Prozent auf 82.55 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil K+S (-1.54 Prozent auf 15.98 EUR), Schaeffler (-1.22 Prozent auf 7.31 EUR), Fraport (-1.07 Prozent auf 64.95 EUR), AUMOVIO (-1.00 Prozent auf 34.75 EUR) und freenet (-0.99 Prozent auf 24.12 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 730’975 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38.658 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch