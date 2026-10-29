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Index-Performance 29.10.2026 17:58:14

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Mit dem MDAX ging es zum Handelsende aufwärts.

HELLA
64.03 CHF -0.87%
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Letztendlich erhöhte sich der MDAX im XETRA-Handel um 1.21 Prozent auf 30’792.93 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 343.244 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.042 Prozent leichter bei 30’412.68 Punkten, nach 30’425.40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30’321.89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30’867.00 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2.86 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 29.09.2026, einen Wert von 30’883.19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der MDAX mit 32’243.82 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 29’940.39 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0.603 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 11.24 Prozent auf 48.68 EUR), AIXTRON SE (+ 8.48 Prozent auf 34.14 EUR), AUTO1 (+ 4.20 Prozent auf 18.34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.97 Prozent auf 55.00 EUR) und Siltronic (+ 3.87 Prozent auf 63.00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Knorr-Bremse (-6.75 Prozent auf 89.80 EUR), HELLA GmbH (-1.13 Prozent auf 70.00 EUR), Evonik (-1.13 Prozent auf 21.02 EUR), LANXESS (-0.77 Prozent auf 11.64 EUR) und flatexDEGIRO (-0.74 Prozent auf 24.10 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’447’103 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.120 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.29 zu Buche schlagen. Die Aroundtown SA-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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