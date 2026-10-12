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12.10.2026 12:26:29
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen
Beim MDAX stehen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.
Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.16 Prozent aufwärts auf 30’036.70 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 333.177 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.223 Prozent auf 30’056.77 Punkte an der Kurstafel, nach 29’989.90 Punkten am Vortag.
Bei 30’151.06 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30’008.60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
MDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der MDAX auf 31’663.79 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 31’919.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 30’250.03 Punkten.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.04 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.
Die Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 3.36 Prozent auf 78.78 EUR), Nordex (+ 2.48 Prozent auf 36.30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.26 Prozent auf 76.80 EUR), AUTO1 (+ 2.11 Prozent auf 16.90 EUR) und IONOS (+ 1.88 Prozent auf 33.60 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Aroundtown SA (-3.18 Prozent auf 1.43 EUR), K+S (-3.14 Prozent auf 14.17 EUR), LANXESS (-2.76 Prozent auf 12.34 EUR), Siltronic (-1.96 Prozent auf 77.65 EUR) und WACKER CHEMIE (-1.85 Prozent auf 87.35 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’008’040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37.392 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der MDAX-Titel
Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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