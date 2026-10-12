Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Montagssitzung im Plus

Um 09:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.21 Prozent höher bei 30’054.26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 333.177 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.223 Prozent höher bei 30’056.77 Punkten, nach 29’989.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’151.06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’043.87 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 31’663.79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 31’919.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 30’250.03 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.99 Prozent zurück. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 2.43 Prozent auf 36.28 EUR), HENSOLDT (+ 1.78 Prozent auf 77.58 EUR), Schaeffler (+ 1.53 Prozent auf 5.97 EUR), Fraport (+ 1.48 Prozent auf 58.30 EUR) und AUTO1 (+ 1.33 Prozent auf 16.77 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Siltronic (-2.59 Prozent auf 77.15 EUR), Aroundtown SA (-2.50 Prozent auf 1.44 EUR), K+S (-1.78 Prozent auf 14.37 EUR), flatexDEGIRO (-1.30 Prozent auf 25.72 EUR) und Evonik (-1.12 Prozent auf 21.12 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 227’813 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37.392 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.07 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch