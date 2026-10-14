Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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14.10.2026 09:28:59
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone
Der LUS-DAX knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.
Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.13 Prozent fester bei 25’340.00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’396.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’302.00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, stand der LUS-DAX bei 25’505.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25’040.00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24’286.00 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3.15 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’616.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 1.98 Prozent auf 356.00 EUR), Infineon (+ 1.70 Prozent auf 56.95 EUR), adidas (+ 1.63 Prozent auf 155.75 EUR), Vonovia SE (+ 1.60 Prozent auf 16.79 EUR) und Rheinmetall (+ 1.47 Prozent auf 967.40 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.61 Prozent auf 37.67 EUR), Hannover Rück (-0.52 Prozent auf 268.00 EUR), Zalando (-0.49 Prozent auf 24.26 EUR), RWE (-0.14 Prozent auf 59.16 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.11 Prozent auf 528.80 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 509’991 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 224.446 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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