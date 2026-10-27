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27.10.2026 09:28:17
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu
Der LUS-DAX bleibt auch am Dienstagmorgen im Aufwärtstrend.
Am Dienstag erhöht sich der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0.02 Prozent auf 25’378.00 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’399.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’316.00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’547.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’475.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Stand von 24’316.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.31 Prozent. Bei 26’616.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 1.22 Prozent auf 124.66 EUR), HOCHTIEF (+ 1.13 Prozent auf 375.20 EUR), Infineon (+ 0.98 Prozent auf 50.69 EUR), Hannover Rück (+ 0.28 Prozent auf 281.60 EUR) und SAP SE (+ 0.14 Prozent auf 212.55 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Beiersdorf (-1.71 Prozent auf 81.66 EUR), Henkel vz (-1.50 Prozent auf 77.24 EUR), Airbus SE (-1.23 Prozent auf 191.10 EUR), BMW (-1.21 Prozent auf 57.04 EUR) und Rheinmetall (-1.16 Prozent auf 1’022.20 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 399’514 Aktien gehandelt. Mit 239.629 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.28 erwartet. Mit 7.63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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