BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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28.08.2026 15:58:17
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen
Der LUS-DAX performt am Freitag positiv.
Am Freitag legt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0.44 Prozent auf 26’482.00 Punkte zu.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’420.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26’546.00 Einheiten.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25’517.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’117.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’050.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.80 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’576.00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell BMW (+ 3.90 Prozent auf 62.28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.49 Prozent auf 46.73 EUR), RWE (+ 2.25 Prozent auf 59.06 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.21 Prozent auf 76.66 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2.08 Prozent auf 171.80 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-1.23 Prozent auf 1’158.80 EUR), Fresenius SE (-1.17 Prozent auf 45.66 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.10 Prozent auf 39.69 EUR), Scout24 (-0.68 Prozent auf 80.70 EUR) und Siemens Energy (-0.53 Prozent auf 149.44 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1’953’220 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 219.608 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7.22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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