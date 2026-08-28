Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 28.08.2026 15:58:17

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen

Der LUS-DAX performt am Freitag positiv.

BMW
58.64 CHF 4.98%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag legt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0.44 Prozent auf 26’482.00 Punkte zu.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’420.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26’546.00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25’517.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’117.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’050.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.80 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’576.00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell BMW (+ 3.90 Prozent auf 62.28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.49 Prozent auf 46.73 EUR), RWE (+ 2.25 Prozent auf 59.06 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.21 Prozent auf 76.66 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2.08 Prozent auf 171.80 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-1.23 Prozent auf 1’158.80 EUR), Fresenius SE (-1.17 Prozent auf 45.66 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.10 Prozent auf 39.69 EUR), Scout24 (-0.68 Prozent auf 80.70 EUR) und Siemens Energy (-0.53 Prozent auf 149.44 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1’953’220 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 219.608 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7.22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten