Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Um 09:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.34 Prozent auf 25’952.07 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.155 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.094 Prozent auf 25’888.93 Punkte an der Kurstafel, nach 25’864.62 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25’962.77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’876.82 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 0.579 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 25’231.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26’202.35 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 23’949.11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.76 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 6.87 Prozent auf 167.30 EUR), Continental (+ 6.04 Prozent auf 70.98 EUR), Deutsche Bank (+ 2.99 Prozent auf 31.37 EUR), Commerzbank (+ 2.55 Prozent auf 38.96 EUR) und Bayer (+ 2.12 Prozent auf 52.94 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-1.77 Prozent auf 987.00 EUR), Symrise (-0.96 Prozent auf 92.50 EUR), Deutsche Börse (-0.76 Prozent auf 312.20 EUR), Hannover Rück (-0.75 Prozent auf 289.40 EUR) und Siemens Healthineers (-0.69 Prozent auf 43.05 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 508’246 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 237.653 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch