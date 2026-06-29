Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt am Nachmittag zu

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.16 Prozent höher bei 24’710.95 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.064 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0.215 Prozent stärker bei 24’724.34 Punkten, nach 24’671.22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24’636.81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24’762.24 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 29.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’104.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der DAX mit 22’300.75 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24’033.22 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.699 Prozent aufwärts. 25’507.79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit RWE (+ 3.40 Prozent auf 55.90 EUR), Rheinmetall (+ 2.81 Prozent auf 973.20 EUR), Zalando (+ 2.81 Prozent auf 25.62 EUR), SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 137.66 EUR) und Siemens Energy (+ 1.23 Prozent auf 155.82 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Heidelberg Materials (-6.91 Prozent auf 171.65 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.37 Prozent auf 72.52 EUR), Deutsche Telekom (-2.29 Prozent auf 25.65 EUR), BMW (-2.03 Prozent auf 57.86 EUR) und Continental (-1.79 Prozent auf 71.22 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’771’515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 203.906 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.02 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch