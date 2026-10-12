Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Am Montag tendiert der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.45 Prozent höher bei 25’199.41 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.082 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.477 Prozent auf 25’206.95 Punkte an der Kurstafel, nach 25’087.27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’209.31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’166.57 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 25’568.56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 25’067.09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24’241.46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.69 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 1.72 Prozent auf 38.55 EUR), RWE (+ 1.55 Prozent auf 58.84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.38 Prozent auf 68.94 EUR), Deutsche Bank (+ 1.37 Prozent auf 30.33 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.19 Prozent auf 40.06 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-1.77 Prozent auf 57.82 EUR), Brenntag SE (-0.64 Prozent auf 61.72 EUR), Daimler Truck (-0.60 Prozent auf 41.10 EUR), BASF (-0.41 Prozent auf 51.47 EUR) und Siemens Healthineers (-0.08 Prozent auf 39.11 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 582’422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch