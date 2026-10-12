Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’846 0.4%  SPI 19’610 0.3%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’245 0.6%  Euro 0.9315 0.2%  EStoxx50 6’214 0.7%  Gold 4’175 -0.5%  Bitcoin 69’600 0.2%  Dollar 0.8323 0.2%  Öl 104.4 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer
Deutsche-Post-Aktie mit Gewinnen: Bundesnetzagentur ermöglicht Portoerhöhung um 20,35 Prozent
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Microsoft-Aktie etwas fester: Konzernchef Nadella warnt vor unkontrollierbarer KI
Suche...
ETF Sparplan

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

DAX-Marktbericht 12.10.2026 09:28:16

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der DAX knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Deutsche Bank
28.06 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

Am Montag tendiert der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.45 Prozent höher bei 25’199.41 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.082 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.477 Prozent auf 25’206.95 Punkte an der Kurstafel, nach 25’087.27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’209.31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’166.57 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 25’568.56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 25’067.09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24’241.46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.69 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 1.72 Prozent auf 38.55 EUR), RWE (+ 1.55 Prozent auf 58.84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.38 Prozent auf 68.94 EUR), Deutsche Bank (+ 1.37 Prozent auf 30.33 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.19 Prozent auf 40.06 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-1.77 Prozent auf 57.82 EUR), Brenntag SE (-0.64 Prozent auf 61.72 EUR), Daimler Truck (-0.60 Prozent auf 41.10 EUR), BASF (-0.41 Prozent auf 51.47 EUR) und Siemens Healthineers (-0.08 Prozent auf 39.11 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 582’422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 10.6258 18.06.2027 160549057
Long 73.0525 18.12.2026 156739251
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1635 11.02 156741191
Long 12.3036 4.98 161358095
Long 16.085 2.92 157534440
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.9042 17.24 160187808
Short 9.4771 7.60 160632553
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 147103158
Long 8 -12.50 153821608
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?