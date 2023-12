Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.18 Prozent höher bei 16’680.96 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.680 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.041 Prozent höher bei 16’657.44 Punkten, nach 16’650.55 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 16’684.84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16’656.64 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, lag der DAX bei 15’919.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15’664.48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2022, bewegte sich der DAX bei 13’942.87 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 18.56 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 17’003.28 Punkte. Bei 13’976.44 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Covestro (+ 2.75 Prozent auf 54.46 EUR), Zalando (+ 1.92 Prozent auf 22.83 EUR), Sartorius vz (+ 1.70 Prozent auf 341.60 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1.23 Prozent auf 28.07 EUR) und Siemens (+ 1.18 Prozent auf 165.32 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.74 Prozent auf 375.00 EUR), BMW (-0.51 Prozent auf 100.50 EUR), Hannover Rück (-0.51 Prozent auf 213.90 EUR), Henkel vz (-0.49 Prozent auf 72.44 EUR) und Beiersdorf (-0.37 Prozent auf 133.70 EUR).

Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 580’550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 165.489 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2.80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 8.42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch