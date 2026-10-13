Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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13.10.2026 15:58:15
Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen
Mit dem DAX geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.
Um 15:41 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0.30 Prozent aufwärts auf 25’353.16 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.082 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.154 Prozent auf 25’316.71 Punkte an der Kurstafel, nach 25’277.68 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 25’270.29 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’453.29 Zähler.
DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’568.56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25’114.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der DAX noch bei 24’387.93 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.32 Prozent. Bei 26’618.74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Symrise (+ 3.13 Prozent auf 96.18 EUR), Brenntag SE (+ 2.17 Prozent auf 63.18 EUR), BMW (+ 2.15) Prozent auf 54.20 EUR), Continental (+ 2.10 Prozent auf 70.04 EUR) und Commerzbank (+ 1.97 Prozent auf 38.87 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Infineon (-2.34 Prozent auf 55.88 EUR), Siemens Energy (-1.34 Prozent auf 144.82 EUR), HOCHTIEF (-0.81 Prozent auf 391.20 EUR), Airbus SE (-0.53 Prozent auf 187.16 EUR) und EON SE (-0.40 Prozent auf 17.27 EUR).
Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3’513’907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 220.983 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7.83 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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