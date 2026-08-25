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Index-Performance 25.08.2026 15:58:12

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag fester

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag fester

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Siemens Energy
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Um 15:41 Uhr erhöht sich der DAX im XETRA-Handel um 0.63 Prozent auf 26’271.83 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.175 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.381 Prozent auf 26’206.01 Punkte an der Kurstafel, nach 26’106.60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 26’164.11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’341.52 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25’099.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, stand der DAX noch bei 25’389.10 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 24’273.12 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.06 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’573.50 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 4.58 Prozent auf 81.00 EUR), Siemens Energy (+ 3.44 Prozent auf 153.86 EUR), Zalando (+ 2.05 Prozent auf 23.42 EUR), Siemens (+ 1.94 Prozent auf 286.05 EUR) und Airbus SE (+ 1.90 Prozent auf 206.70 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil BASF (-2.38 Prozent auf 51.18 EUR), Brenntag SE (-1.86 Prozent auf 60.28 EUR), Siemens Healthineers (-1.54 Prozent auf 39.77 EUR), adidas (-1.29 Prozent auf 153.25 EUR) und Henkel vz (-1.02 Prozent auf 75.78 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’637’291 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 217.128 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.15 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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