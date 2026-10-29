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DAX-Marktbericht 29.10.2026 12:26:17

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

QIAGEN
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Am Donnerstag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.94 Prozent fester bei 25’946.03 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.122 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.078 Prozent fester bei 25’724.02 Punkten, nach 25’704.02 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 26’004.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’720.69 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2.81 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der DAX einen Stand von 25’399.21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’460.48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, betrug der DAX-Kurs 24’124.21 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5.73 Prozent. Bei 26’618.74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. 21’863.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit adidas (+ 3.80 Prozent auf 164.05 EUR), Deutsche Bank (+ 3.23 Prozent auf 30.99 EUR), Airbus SE (+ 3.04) Prozent auf 197.84 EUR), Rheinmetall (+ 2.98 Prozent auf 1’042.20 EUR) und Symrise (+ 2.94 Prozent auf 92.44 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Vonovia SE (-3.67 Prozent auf 15.87 EUR), SAP SE (-1.30 Prozent auf 208.45 EUR), GEA (-0.51 Prozent auf 68.15 EUR), HOCHTIEF (-0.05 Prozent auf 378.40 EUR) und QIAGEN (+ 0.02 Prozent auf 45.11 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’020’303 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238.444 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.98 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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