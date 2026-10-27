Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0.62 Prozent auf 30’476.77 Punkte an der MDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 334.775 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.116 Prozent schwächer bei 30’252.46 Punkten in den Handel, nach 30’287.68 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30’524.33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 30’111.44 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 31’031.35 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 32’106.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’140.88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1.62 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit flatexDEGIRO (+ 5.31 Prozent auf 24.60 EUR), Salzgitter (+ 4.82 Prozent auf 46.96 EUR), thyssenkrupp (+ 4.04 Prozent auf 14.68 EUR), Porsche vz (+ 3.80 Prozent auf 42.90 EUR) und AIXTRON SE (+ 3.43 Prozent auf 30.45 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.01 Prozent auf 50.25 EUR), DEUTZ (-3.21 Prozent auf 9.96 EUR), PUMA SE (-2.59 Prozent auf 24.81 EUR), IONOS (-1.56 Prozent auf 35.44 EUR) und TRATON (-1.39 Prozent auf 32.66 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’269’281 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38.039 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 4.29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch