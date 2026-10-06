Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0.37 Prozent stärker bei 25’412.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25’522.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’296.00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26’052.00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 25’826.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’453.00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.44 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Merck (+ 4.78 Prozent auf 142.55 EUR), QIAGEN (+ 4.52 Prozent auf 42.00 EUR), Henkel vz (+ 2.34 Prozent auf 73.34 EUR), Bayer (+ 2.16 Prozent auf 44.91 EUR) und SAP SE (+ 2.09 Prozent auf 188.90 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-3.20 Prozent auf 948.80 EUR), Airbus SE (-0.52 Prozent auf 188.18 EUR), Daimler Truck (-0.46 Prozent auf 40.89 EUR), Deutsche Telekom (-0.45 Prozent auf 26.71 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.32 Prozent auf 68.32 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’247’968 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 213.573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.25 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch