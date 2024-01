Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen DAX steigen

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.51 Prozent stärker bei 16’516.27 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.658 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.055 Prozent auf 16’440.66 Punkte an der Kurstafel, nach 16’431.69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 16’421.20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16’516.37 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 1.24 Prozent. Vor einem Monat, am 18.12.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 16’650.55 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.10.2023, den Wert von 15’094.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, wies der DAX einen Stand von 15’181.80 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 1.51 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16’963.47 Punkten. Bei 16’345.02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 4.15 Prozent auf 11.80 EUR), MTU Aero Engines (+ 3.59 Prozent auf 213.30 EUR), Rheinmetall (+ 3.10) Prozent auf 335.90 EUR), Infineon (+ 2.74 Prozent auf 33.43 EUR) und Commerzbank (+ 1.95 Prozent auf 11.22 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil EON SE (-1.36 Prozent auf 12.37 EUR), Henkel vz (-0.72 Prozent auf 71.84 EUR), Beiersdorf (-0.71 Prozent auf 133.30 EUR), adidas (-0.70 Prozent auf 164.36 EUR) und Deutsche Börse (-0.58 Prozent auf 187.35 EUR).

Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 5’379’974 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 169.115 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2.74 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 8.48 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch