Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.14 Prozent stärker bei 4’470.54 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.039 Prozent auf 4’465.79 Punkte an der Kurstafel, nach 4’464.07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4’471.04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’465.10 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.587 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 4’395.30 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’277.81 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, einen Stand von 3’925.38 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9.25 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’543.01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’010.21 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell National Grid (+ 2.11 Prozent auf 8.61 GBP), Nestlé (+ 1.36 Prozent auf 95.42 CHF), Deutsche Telekom (+ 1.00 Prozent auf 22.23 EUR), GSK (+ 0.78 Prozent auf 17.44 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.68 Prozent auf 457.70 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil SAP SE (-1.33 Prozent auf 166.34 EUR), Richemont (-0.32 Prozent auf 142.30 CHF), Diageo (-0.30 Prozent auf 25.94 GBP), Roche (-0.26 Prozent auf 227.70 CHF) und Novartis (-0.24 Prozent auf 91.01 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die National Grid-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’235’436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 539.318 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.62 erwartet. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.02 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch