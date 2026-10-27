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STOXX 50 im Fokus 27.10.2026 15:58:13

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Der STOXX 50 macht am Dienstagnachmittag Gewinne.

ABB
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Am Dienstag steht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.23 Prozent im Plus bei 5’366.14 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.060 Prozent schwächer bei 5’350.88 Punkten, nach 5’354.07 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’326.94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’367.01 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der STOXX 50 5’353.40 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’420.84 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 27.10.2025, mit 4’800.45 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.25 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4.04 Prozent auf 128.14 EUR), Rio Tinto (+ 2.15 Prozent auf 63.77 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.04 Prozent auf 71.10 CHF), Siemens (+ 1.57 Prozent auf 265.50 EUR) und SAP SE (+ 1.18 Prozent auf 214.75 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen HSBC (-6.01 Prozent auf 12.83 GBP), BP (-2.01 Prozent auf 6.18 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.44 Prozent auf 39.42 GBP), Rheinmetall (-1.26 Prozent auf 1’021.20 EUR) und RELX (-1.03 Prozent auf 29.67 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 13’130’267 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 551.148 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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