Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich

Der STOXX 50 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 4’392.82 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.056 Prozent fester bei 4’387.39 Punkten in den Handel, nach 4’384.95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’380.90 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’407.13 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 1.62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’340.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’454.86 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.12.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’019.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7.35 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4’584.77 Punkte. Bei 4’010.21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3.76 Prozent auf 241.70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.00 Prozent auf 53.04 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.68 Prozent auf 52.12 CHF), Airbus SE (ex EADS) (+ 1.41 Prozent auf 154.30 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1.34 Prozent auf 3.75 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Novartis (-3.14 Prozent auf 90.10 CHF), AstraZeneca (-2.87 Prozent auf 104.80 GBP), National Grid (-1.52 Prozent auf 9.75 GBP), Zurich Insurance (-1.00 Prozent auf 555.20 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.00 Prozent auf 25.31 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 24’754’516 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 459.064 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch