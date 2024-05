Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus

Am Montag tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0.48 Prozent höher bei 4’399.52 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.044 Prozent höher bei 4’380.48 Punkten, nach 4’378.55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’380.48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’408.58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’372.21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’243.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, mit 4’032.48 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7.52 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4’462.29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’010.21 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.91 Prozent auf 414.30 EUR), Allianz (+ 1.89 Prozent auf 269.20 EUR), Zurich Insurance (+ 1.59 Prozent auf 446.00 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.33 Prozent auf 72.53 EUR) und UBS (+ 1.26 Prozent auf 24.90 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.47 Prozent auf 38.42 EUR), Nestlé (-0.39 Prozent auf 91.36 CHF), Enel (-0.04 Prozent auf 6.28 EUR), Richemont (+ 0.11 Prozent auf 131.95 CHF) und Novartis (+ 0.15 Prozent auf 88.10 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4’386’535 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 503.291 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Mit 10.12 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

