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Index-Performance im Blick 12.10.2026 12:26:29

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen

Aktuell wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Novartis
119.44 CHF 0.23%
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Am Montag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.46 Prozent auf 5’329.85 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.143 Prozent auf 5’312.79 Punkte an der Kurstafel, nach 5’305.21 Punkten am Vortag.

Bei 5’312.79 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’343.12 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’332.59 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5’374.81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’701.04 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7.52 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 1.89 Prozent auf 14.22 GBP), Siemens Energy (+ 1.73 Prozent auf 147.88 EUR), Rheinmetall (+ 1.36 Prozent auf 951.90 EUR), Barclays (+ 1.18 Prozent auf 4.35 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1.15 Prozent auf 87.94 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BP (-0.39 Prozent auf 5.84 GBP), Richemont (-0.21 Prozent auf 169.95 CHF), Deutsche Telekom (-0.20 Prozent auf 24.65 EUR), Nestlé (-0.08 Prozent auf 75.98 CHF) und Rio Tinto (-0.04 Prozent auf 71.23 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3’725’337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 617.285 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.22 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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