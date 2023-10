Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Um 09:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.23 Prozent fester bei 4’145.72 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 3.608 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.023 Prozent fester bei 4’137.07 Punkten, nach 4’136.12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4’157.20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’137.07 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, einen Stand von 4’295.05 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4’400.11 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, wies der Euro STOXX 50 3’381.73 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 7.51 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4’491.51 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’802.51 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Flutter Entertainment (+ 0.95 Prozent auf 133.05 GBP), BASF (+ 0.92 Prozent auf 42.43 EUR), adidas (+ 0.79 Prozent auf 168.90 EUR), Eni (+ 0.63 Prozent auf 15.59 EUR) und UniCredit (+ 0.27 Prozent auf 22.45 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Stellantis (-1.23 Prozent auf 18.70 EUR), Ferrari (-0.87 Prozent auf 296.11 EUR), Infineon (-0.76 Prozent auf 31.87 EUR), Deutsche Telekom (-0.42 Prozent auf 20.31 EUR) und Deutsche Börse (-0.28 Prozent auf 158.35 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 127’818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 329.910 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2023 verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11.60 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

