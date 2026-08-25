Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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25.08.2026 12:26:12
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne
Das macht der Euro STOXX 50 am Dienstagmittag.
Um 12:08 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.55 Prozent auf 6’483.44 Punkte zu. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.513 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.304 Prozent auf 6’467.56 Punkte an der Kurstafel, nach 6’447.98 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6’489.57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’455.80 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’280.94 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’136.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’443.96 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.82 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2.99 Prozent auf 55.78 EUR), Siemens Energy (+ 2.85 Prozent auf 152.98 EUR), Siemens (+ 2.25 Prozent auf 286.90 EUR), Airbus SE (+ 1.53 Prozent auf 205.95 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1.01 Prozent auf 6.88 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-1.08 Prozent auf 23.39 EUR), BASF (-0.82 Prozent auf 52.00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.81 Prozent auf 73.22 EUR), SAP SE (-0.76 Prozent auf 185.78 EUR) und BMW (-0.72 Prozent auf 57.90 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’281’014 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 580.439 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7.36 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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