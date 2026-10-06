Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind

Zum Handelsende ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.52 Prozent aufwärts auf 6’274.54 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5.345 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.168 Prozent auf 6’252.63 Punkte an der Kurstafel, nach 6’242.14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6’252.63 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’310.74 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 6’392.93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’398.01 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 5’628.72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7.25 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2.77 Prozent auf 81.33 EUR), adidas (+ 2.00 Prozent auf 145.15 EUR), Deutsche Börse (+ 1.93 Prozent auf 295.30 EUR), SAP SE (+ 1.92 Prozent auf 188.60 EUR) und Infineon (+ 1.91 Prozent auf 64.68 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-2.77 Prozent auf 953.00 EUR), Deutsche Telekom (-1.57 Prozent auf 26.41 EUR), Airbus SE (-0.67 Prozent auf 187.90 EUR), Enel (+ 0.15 Prozent auf 8.76 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.31 Prozent auf 512.00 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 4’499’712 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 638.329 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.22 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch