Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 freundlich

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.65 Prozent auf 6’207.36 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.324 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.145 Prozent auf 6’175.94 Punkte an der Kurstafel, nach 6’167.01 Punkten am Vortag.

Bei 6’175.67 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’215.81 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0.502 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’260.38 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’280.19 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 14.10.2025, einen Stand von 5’552.05 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.10 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3.00 Prozent auf 982.00 EUR), Airbus SE (+ 2.62 Prozent auf 191.30 EUR), Bayer (+ 2.49 Prozent auf 45.25 EUR), BASF (+ 1.63 Prozent auf 52.26 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.34 Prozent auf 302.90 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-1.72 Prozent auf 140.60 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.65 Prozent auf 6.14 EUR), UniCredit (-0.61 Prozent auf 76.70 EUR), Deutsche Bank (-0.57 Prozent auf 29.67 EUR) und Eni (-0.23 Prozent auf 25.65 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2’960’561 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 607.342 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch