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Euro STOXX 50-Performance im Blick 04.09.2026 15:58:14

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Siemens Energy
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Um 15:41 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.25 Prozent nach oben auf 6’398.64 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.421 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.030 Prozent auf 6’380.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’382.59 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6’363.35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’402.12 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.21 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 6’486.70 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 04.06.2026, mit 6’103.33 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 04.09.2025, einen Stand von 5’346.71 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.37 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 8.09 Prozent auf 82.54 EUR), Infineon (+ 3.37 Prozent auf 57.40 EUR), BMW (+ 2.82 Prozent auf 63.50 EUR), Siemens Energy (+ 2.50 Prozent auf 149.04 EUR) und Airbus SE (+ 1.72 Prozent auf 200.40 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-3.38 Prozent auf 23.00 EUR), Rheinmetall (-2.34 Prozent auf 1’045.20 EUR), UniCredit (-1.28 Prozent auf 83.24 EUR), Deutsche Börse (-1.06 Prozent auf 280.90 EUR) und Bayer (-0.95 Prozent auf 48.87 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2’252’543 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 557.237 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.66 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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