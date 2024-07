Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start steigen

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0.14 Prozent stärker bei 4’479.50 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.108 Prozent schwächer bei 4’468.48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’473.29 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’468.48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’481.99 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.941 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.06.2024, einen Stand von 4’558.34 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, bei 4’381.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, lag der STOXX 50 bei 3’865.29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9.47 Prozent aufwärts. Bei 4’584.77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’010.21 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BAT (+ 1.04 Prozent auf 25.03 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.99 Prozent auf 39.95 EUR), National Grid (+ 0.90 Prozent auf 9.38 GBP), AstraZeneca (+ 0.89 Prozent auf 120.50 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 0.68 Prozent auf 42.76 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil BASF (-1.31 Prozent auf 43.63 EUR), Rio Tinto (-0.77 Prozent auf 51.78 GBP), Glencore (-0.44 Prozent auf 4.74 GBP), UniCredit (-0.37 Prozent auf 36.54 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.25 Prozent auf 28.27 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 815’327 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 582.493 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

2024 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die HSBC-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch