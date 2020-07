Gute operative Leistung in schwierigem Umfeld

Medienmitteilung

Januar – Juni Veränderung in Gesamtjahr CHF Mio. 2020 2019 % %1) %2) 2019 Auftragseingang 1’153 1’449 -20.4 -15.7 -16.5 3’008 Nettoumsatz 1’357 1’661 -18.3 -13.8 -14.4 3’106 Auftragsbestand 779 908 -14.2 -9.2 -9.9 1’019 Betriebsergebnis (EBITDA) 135 196 -31.0 368 in % des Nettoumsatzes 10.0% 11.8% 11.9% Betriebsergebnis (EBIT) 94 155 -39.0 285 in % des Nettoumsatzes 7.0% 9.3% 9.2% Konzernergebnis 68 122 -44.0 228 in % des Nettoumsatzes 5.0% 7.3% 7.3% Gewinn pro Aktie in CHF 6.71 11.77 -43.0 21.92 Betrieblicher Free Cashflow -25 -72 64.9 163 Nettoliquidität 78 2 n.a. 215 Bilanzsumme 2’369 2’517 -5.9 2’545 Eigenkapital 1'322 1’315 0.6 1’393 Eigenkapitalquote 55.8% 52.2% 54.7% Eigenkapitalrendite (ROE) 13.2% 18.0% 17.0% Betriebliche Nettoaktiven (NOA) Durchschnitt 1’208 1’200 0.6 1’214 Nettoaktivenrendite (RONOA) nach Steuern 11.6% 20.4% 19.0% Personalbestand per Stichtag 12'4123) 13’281 -6.5 -8.3 13’107

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs-, Akquisitions- und Devestitionseffekte

3) Personalbestand: 12’811 Vollzeitstellen, davon 399 in Kurzarbeit

Das Jahr 2020 begann wie erwartet mit einer insgesamt soliden Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Bucher Industries. Ab Mitte März verschlechterte sich die Situation aber rapide mit der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie auch in Europa. Die teils drastischen Massnahmen, welche die Behörden weltweit erliessen, führten zu starken operativen Ein­schränkungen. Der Konzern sah sich deshalb veranlasst, die Produktion an mehreren Stand­orten zeitweilig herunterzufahren. Einige Produktionsstätten wurden aufgrund behörd­licher Anordnung geschlossen. In diesem schwierigen Umfeld gingen der Auftrags­eingang und der Umsatz des Konzerns gegenüber dem sehr hohen Vorjahreswert deutlich zurück. Die erneute Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den wichtigsten Währungen wirkte sich mit rund 5 Prozentpunkten negativ aus. Bucher Industries hat zur Sicherstellung der Liquidität und Rentabilität unverzüglich Massnahmen initiiert. Mit der Normalisierung der Produktions­bedingungen reduzierte sich die Anzahl von Vollzeitstellen in Kurzarbeit von 1'800 per Ende April auf 400 per Ende Juni. Betroffen waren vor allem Mitar­beitende in Frankreich, Deut­schland, der Schweiz, Italien und Grossbritannien. Am Ende der Berichtsperiode waren alle Standorte von Bucher Industries wieder operativ, manche allerdings mit gewissen Einschrän­kungen. Trotz der schwierigen Umstände erzielte der Konzern eine ordentliche Betriebs­gewinn­marge. Das Betriebs- und das Konzernergebnis reduzierten sich um rund 40%.

Für weitere Herausforderungen gut gerüstet Bucher Industries hat zur Sicherstellung der Liquidität verschiedene Massnahmen initiiert. So verstärkte der Konzern den Fokus auf das Management des Nettoumlaufvermögens, verschob Investitionen und baute die kommittierten Kreditlinien um CHF 140 Mio. auf CHF 300 Mio. aus. Die Nettoliquidität erhöhte sich gegen­über dem Vorjahr und betrug erfreuliche CHF 78 Mio. Die Rendite auf den betrieblichen Nettoaktiven (RONOA) nach Steuern lag mit 11.6% deutlich unter dem langfristigen Zielwert von 20%, jedoch weiterhin über den Kapitalkosten. Die Eigenkapitalquote betrug 56%. Mit dieser soliden Finanzlage bleibt Bucher Industries für weitere Herausforderungen gut gerüstet.

Kuhn Group

Januar - Juni Veränderung in Gesamtjahr CHF Mio. 2020 2019 % %1) 2019 Auftragseingang 427 440 -3.1 4.8 1’141 Nettoumsatz 584 679 -14.0 -8.1 1’177 Auftragsbestand 236 214 10.1 18.3 411 Betriebsergebnis (EBITDA) 69 81 -14.9 135 in % des Nettoumsatzes 11.7% 11.8% 11.5% Betriebsergebnis (EBIT) 51 62 -17.7 98 in % des Nettoumsatzes 8.8% 9.2% 8.3% Personalbestand per Stichtag 5'1582) 5’354 -3.7 5’188

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Personalbestand: 5'213 Vollzeitstellen, davon 55 in Kurzarbeit

Gute operative Leistung unter sehr schwierigen Bedingungen Kuhn Group hatte einen ordentlichen Start ins Jahr, danach verschlechterte sich das Marktumfeld der Division jedoch rapide. Die Pandemie wirkte sich erheblich auf die Nachfrage in der Gastronomie aus und führte zu Verwerfungen in Produktion und Lieferkette, was auf die Preise für Milch und Fleisch drückte. Insbesondere in Nordamerika gingen diese für die landwirtschaftlichen Produzenten vorübergehend deutlich zurück. Für den Ackerbausektor waren die Wetterbedingungen generell günstig, aber die Preise verblieben auf niedrigem Niveau. In Europa verstärkte COVID-19 die bestehenden Herausforderungen und Unsicherheiten. In Brasilien war die Marktlage dank der günstigen Konditionen für die Landwirte unverändert gut. In diesem regional unterschiedlichen Umfeld sank der Auftragseingang von Kuhn Group nur geringfügig. Mitte März musste die Division die Produktion in Frankreich herunterfahren. Dies geschah während ihrer wichtigsten Produktionsmonate. Entsprechend setzte sie alles daran, die produktionsseitigen Einschränkungen zu kompensieren und den Kunden die benötigten Maschinen zu liefern. Dank der bemerkenswerten Unterstützung vieler Mitarbeitenden erzielte Kuhn Group unter diesen sehr schwierigen Bedingungen eine gute operative Leistung.

Bucher Municipal

Januar – Juni Veränderung in Gesamtjahr CHF Mio. 2020 2019 % %1) %2) 2019 Auftragseingang 225 263 -14.3 -9.2 -13.8 520 Nettoumsatz 215 260 -17.4 -12.5 -16.3 541 Auftragsbestand 165 183 -9.6 -4.4 -8.2 159 Betriebsergebnis (EBITDA) 13 26 -52.7 55 in % des Nettoumsatzes 5.8% 10.2% 10.2% Betriebsergebnis (EBIT) 8 22 -64.5 46 in % des Nettoumsatzes 3.6% 8.5% 8.4% Personalbestand per Stichtag 2’3093) 2’271 1.7 -6.9 2’370

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

3) Personalbestand: 2’314 Vollzeitstellen, davon 5 in Kurzarbeit

Nachfrage und Lieferkette durch Ausgangssperren beeinträchtigt Nachdem die Nach­frage nach Produkten von Bucher Municipal im ersten Quartal 2020 auf hohem Niveau stabil geblieben war, nahm sie im zweiten Quartal deutlich ab. Nebst der behördlich angeord­neten Schliessung von Standorten kam es bei der Division auch zu Problemen in der Liefer­kette, da wichtige Lieferanten ihre Betriebe vorübergehend geschlossen hatten. Der Umsatz von Bucher Municipal nahm deutlich ab und die Betriebsgewinnmarge ging entsprechend zurück.

Bucher Hydraulics

Januar - Juni Veränderung in Gesamtjahr CHF Mio. 2020 2019 % %1) 2019 Auftragseingang 259 301 -14.0 -10.5 564 Nettoumsatz 268 352 -23.9 -20.8 649 Auftragsbestand 100 149 -32.6 -29.6 113 Betriebsergebnis (EBITDA) 36 56 -35.2 102 in % des Nettoumsatzes 13.6% 15.9% 15.8% Betriebsergebnis (EBIT) 25 45 -43.8 81 in % des Nettoumsatzes 9.5% 12.8% 12.5% Personalbestand per Stichtag 2’2782) 2’864 -20.5 2’766

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Personalbestand: 2’558 Vollzeitstellen, davon 280 in Kurzarbeit

Temporäre Reduktion und Schliessungen bei Maschinenherstellern Auch bei Bucher Hydraulics war die Nachfrage im ersten Quartal 2020 auf Vorjahresniveau und im zweiten Quartal kam es zu einem starken Rückgang. Die Maschinenhersteller reduzierten ihre Produktion oder schlossen für mehrere Wochen ihren Betrieb. Entsprechend sank der Bedarf an hydraulischen Komponenten. Gegen Ende des Halbjahrs stabilisierte sich die Nachfrage oder zeigte sogar eine leichte Erholung, jedoch weiterhin deutlich unter Vorjahresniveau. In diesem Umfeld sanken der Auftragseingang und der Umsatz von Bucher Hydraulics markant. Dank der Kapazitätsanpassungen erzielte die Division eine zwar tiefere, aber den Umständen entsprechend gute Betriebsgewinnmarge.

Bucher Emhart Glass

Januar – Juni Veränderung in Gesamtjahr CHF Mio. 2020 2019 % %1) %2) 2019 Auftragseingang 134 311 -56.8 -54.3 -54.4 524 Nettoumsatz 179 258 -30.5 -26.4 -26.1 487 Auftragsbestand 214 284 -24.6 -20.1 -19.5 271 Betriebsergebnis (EBITDA) 20 37 -46.5 74 in % des Nettoumsatzes 11.0% 14.3% 15.3% Betriebsergebnis (EBIT) 15 32 -53.3 66 in % des Nettoumsatzes 8.4% 12.5% 13.5% Personalbestand per Stichtag 1’694 1’753 -3.4 -3.1 1’770

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs-, Akquisitions- und Devestitionseffekte

Starke Verunsicherung bei Herstellern von Glasbehältern Die Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung von Glasbehältern erlitt einen Einbruch im ersten Halbjahr 2020. Der deutliche Rückgang des Konsums von Getränken in Glasbehältern führte zu einer erheblichen Verun­sicherung bei den Kunden von Bucher Emhart Glass und zu Projektverschiebungen. In China fiel der Nachfragerückgang noch deutlicher aus als in anderen Regionen. In diesem Umfeld nahm der Auftragseingang der Division gegenüber der ausserordentlich hohen Vorjahres­periode um mehr als die Hälfte ab. Reisebeschränkungen verunmöglichten zudem Besuche der Verkaufsmitarbeitenden und Servicetechniker beim Kunden vor Ort. In China setzte Bucher Emhart Glass die Anpassung der Kapazitäten und den Abbau von Personal fort. Insgesamt nahmen Umsatz und Betriebsgewinnmarge deutlich ab.

Bucher Specials

Januar – Juni Veränderung in Gesamtjahr CHF Mio. 2020 2019 % %1) %2) 2019 Auftragseingang 127 164 -22.4 -20.2 -21.6 324 Nettoumsatz 137 145 -5.6 -3.4 -5.3 316 Auftragsbestand 72 91 -21.8 -19.3 -21.0 82 Betriebsergebnis (EBITDA) 7 8 -17.1 25 in % des Nettoumsatzes 5.0% 5.6% 7.8% Betriebsergebnis (EBIT) 5 6 -23.3 20 in % des Nettoumsatzes 3.4% 4.1% 6.2% Personalbestand per Stichtag 9083) 971 -6.5 -10.1 948

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

3) Personalbestand: 967 Vollzeitstellen, davon 59 in Kurzarbeit

Schwierigkeiten in der Getränkeindustrie Die in der Getränkeindustrie tätigen Geschäfts­einheiten von Bucher Specials waren mit einer stark nachlassenden Nachfrage konfrontiert. Bucher Vaslin war von der lang andauernden Stilllegung des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens in den Hauptmärkten Frankreich, Italien, Spanien und USA betroffen. Bei Bucher Unipektin nahm der Auftragseingang aufgrund von Projektverschiebungen seitens der Kunden ebenfalls sehr stark ab. Der Umsatz entwickelte sich hingegen positiv, was in erster Linie auf den guten Auftragsbestand zu Beginn der Berichtsperiode zurückzuführen war. Für Bucher Landtechnik zeigte sich der Geschäftsverlauf trotz weiterhin bestehender Unsicherheiten im Schweizer Agrarmarkt vorerst positiv. Jetter spürte die nachlassende Nachfrage bei Bucher Emhart Glass. In diesem schwierigen Umfeld nahm der Auftragseingang von Bucher Specials markant ab. Der Umsatz und die Betriebsgewinnmarge waren ebenfalls rückläufig.

Aussichten 2020

Der Konzern rechnet für die zweite Jahreshälfte mit einer schrittweisen Erholung des Geschäfts­verlaufs. Den Aussichten unterliegt die Annahme, dass sämtliche Produktions­standorte operativ sind, allerdings mit gewissen Einschränkungen aufgrund von Vorkehrungen zum Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden. Insgesamt bleiben die Unsicherheiten jedoch hoch und die Visibilität stark eingeschränkt. Kuhn Group erwartet, dass die Preise im Acker­bausektor auf tiefem Niveau verharren und sich die globale Wirtschaftskrise dämpfend auf den Konsum von Milchprodukten und Fleisch auswirkt. Entsprechend dürften die landwirt­schaft­lichen Einkommen generell unter Druck bleiben, vor allem in Nordamerika. Für das Jahr 2020 rechnet die Division mit einem Umsatzrückgang im Rahmen der ersten sechs Monate. Die Betriebsgewinnmarge dürfte aufgrund der Saisonalität tiefer als in der Berichtsperiode aus­fallen. Bucher Municipal geht für den weiteren Verlauf des Jahres von einer verbesserten Marktlage aus. Die Division rechnet daher im zweiten Halbjahr mit einer Erholung des Umsatzes gegenüber der Berichtsperiode. Die Betriebsgewinnmarge für das Gesamtjahr sollte im mittleren einstelligen Bereich zu liegen kommen. Bucher Hydraulics erwartet im weiteren Verlauf des Jahres eine schrittweise Stabilisierung des Hydraulikmarkts. Die Unsicherheiten für die Maschinenhersteller bleiben jedoch hoch. Die Division geht für das Jahr 2020 von einem vergleichbaren Umsatzrückgang wie im ersten Halbjahr aus. Trotz des substanziellen Umsatz­rückgangs wird mit einer hohen einstelligen Betriebsgewinnmarge gerechnet. Bucher Emhart Glass erwartet im weiteren Verlauf des Jahres nur eine sehr langsame Erholung der Nach­frage. Der Umsatz sollte sich im zweiten Halbjahr dank eines guten Auftragsbestands gegen­über dem ersten Halbjahr erholen. Die Betriebsgewinnmarge dürfte in der Grössen­ordnung der Berichtsperiode ausfallen. Bucher Specials geht aufgrund anhaltender Unsicher­heiten von einem weiterhin schwierigen Umfeld im Bereich der Getränkeindustrie aus. Die Division rechnet für das Gesamtjahr mit einem deutlichen Umsatzrückgang gegenüber 2019. Die Betriebsgewinnmarge dürfte dank diverser Kostensparprogramme positiv bleiben. Trotz der bestehenden Unsicherheiten erwartet der Konzern für das Gesamtjahr einen Umsatzrückgang in der Grössenordnung des ersten Halbjahrs und eine Betriebsgewinnmarge im mittleren einstelligen Bereich sowie ein entsprechendes Konzernergebnis.



Der Halbjahresbericht sowie das Investor-Relations-Handout zum Halbjahresergebnis 2020 (nur in Englisch) sind auf bucherindustries.com unter «Finanzberichte» verfügbar.