Gurunavi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gurunavi präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.44 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.900 JPY je Aktie erzielt worden.

Gurunavi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.38 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch