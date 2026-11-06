Gurunavi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gurunavi lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.44 JPY. Im Vorjahresquartal waren 1.38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gurunavi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.65 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.29 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch