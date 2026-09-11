GURU Organic Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GURU Organic Energy hat am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 11.5 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch