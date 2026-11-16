Guru App Factory: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Guru App Factory hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0.010 USD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0.010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0.05 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 44.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0.09 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch