Zürich (awp) - Gurit nominiert Andreas Evertz für den Verwaltungsrat. Wenn alles nach Plan läuft, so wird er an der Generalversammlung am 20. April 2022 in das Gremium gewählt, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilt. Evertz soll dort für Peter Leupp nachrücken, neuer Präsident solle dann Rudolf Hadorn werden.

Der deutsche Evertz ist seit 2020 CEO des Windkraftanlagenherstellers Flender. Zuvor war er als CEO und Präsident in globalen Industrieunternehmen wie Schenck Process Holding GmbH, Sandvik Machining Solutions und Walter AG tätig. Evertz wurde 1969 geboren und hat ein Maschinenbaustudium an der Universität der Bundeswehr in Hamburg absolviert.

kw/kae