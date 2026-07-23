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23.07.2026 20:51:36
Gurit-CEO Tobias Lührig tritt per sofort zurück - CFO übernimmt interimistisch
Wattwil (awp) - Der Verbundwerkstoff-Spezialist Gurit bekommt mit sofortiger Wirkung eine neue operative Führung. CEO Tobias Lührig ist zurückgetreten.
Er wolle sich neuen Aufgaben widmen, heisst es zur Begründung in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Der Verwaltungsrat habe Finanzchef Viktor Bernhardt zum interimistischen CEO ernannt.
Lührig sei im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung von seinen operativen Aufgaben entbunden worden. Lührig war erst vor rund einem Jahr neuer Unternehmenschef geworden. Sein jetziger interimistischer Nachfolger Bernhardt ist selber erst seit Anfang Dezember im Amt.
An Strategie, operativer Ausrichtung und Finanzprognose ändert sich laut Gurit nichts. Zur Nachfolgesuche werden keine Angaben gemacht.
UBS-Analyst Marti Queral Ferre beurteilte den Abgang an der Spitze kritisch: Dies sei negativ für die Stimmung und komme zur hohen Fluktuation in der Unternehmensführung der letzten Jahre noch hinzu.
Bei Gurit gab es in den vergangenen drei Jahren insgesamt vier Wechsel auf Top-Positionen: So nahmen zwei Konzernchefs, ein Verwaltungsratspräsident und ein Finanzchef den Hut.
awp-robot/ys/jb
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