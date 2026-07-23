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23.07.2026 18:39:36

Gurit-CEO Tobias Lührig tritt per sofort zurück - CFO übernimmt interimistisch

Wattwil (awp) - Der Verbundwerkstoff-Spezialist Gurit bekommt mit sofortiger Wirkung eine neue operative Führung. CEO Tobias Lührig ist zurückgetreten.

Er wolle sich neuen Aufgaben widmen, heisst es zur Begründung in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Der Verwaltungsrat habe Finanzchef Viktor Bernhardt zum interimistischen CEO ernannt.

Lührig sei im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung von seinen operativen Aufgaben entbunden worden. Lührig war erst vor rund einem Jahr neuer Unternehmenschef geworden.

An Strategie, operativer Ausrichtung und Finanzprognose ändert sich laut Gurit nichts. Zur Nachfolgesuche werden keine Angaben gemacht.

awp-robot/ys/jb

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