Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9244 0.5%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 3’994 -0.8%  Bitcoin 67’017 0.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.1 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Goldman rät zum Kauf: Ist bei CoreWeave jetzt der optimale Zeitpunkt zum Einstieg?
Ethereum droht ein wichtiger Käufer wegzubrechen – wie tief fällt der Kurs?
DKSH: Mit Rückenwind in neue Höhen
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagvormittag
Suche...
ETF Sparplan
23.10.2026 10:21:36

Gurit-Aktien nach Umsatzmeldung unter Druck

Zürich (awp) - Die Aktien von Gurit stehen am Freitag im frühen Handel stark unter Druck. Der Hersteller von Spezialkunststoffen hat in den ersten neun Monaten 2026 zwar deutlich mehr umgesetzt und damit die Analysten-Erwartungen übertroffen. Die Gurit-Aktie hat sich aber im bisherigen Jahresverlauf schon vervielfacht.

Um 10.00 Uhr verlieren Gurit bei hohen Volumen 6,6 Prozent auf 47,80 Franken (SPI -0,5%), das bisherige Tagestief lag mit 46,20 Franken gar noch einiges tiefer. Allerdings ist die Gurit-Aktie nach einer langjährigen Durststrecke der absolute Highflyer an der Schweizer Börse SIX im laufenden Jahr. Im Jahres-Top vor rund einem Monat bei 61,00 Franken hatte sich das Papier gegenüber Ende 2025 mehr als verfünffacht. Händler sprechen denn auch von möglichen Gewinnmitnahmen nach den heutigen Zahlen.

In Analystenkreisen werden die Zahlen trotz übertroffener Erwartungen nicht durchs Band gelobt. UBS stört sich etwas am Ausblick. Laut dem zuständigen Analysten impliziert der Mittelwert der Umsatzprognose einen organischen Rückgang von 1 bis 2 Prozent im Schlussquartal. Er erwartet auch kaum Anpassungen der Gewinnschätzungen, zumal das starke dritte Quartal teilweise von möglicherweise einmaligen Effekten begünstigt worden sei.

Positiver sieht man es bei Octavian. Erfreulich sei etwa, dass sämtliche Geschäftsbereiche eine positive Umsatzdynamik aufwiesen. Dies stütze die bestätigte Jahresprognose zu Umsatz und EBIT-Marge. Besonders bemerkenswert sei auch, dass Gurit den Wegfall des Carbonfaser-Geschäfts inzwischen nahezu vollständig kompensiert habe. Trotz des Wegfalls von rund 25 Millionen Franken Umsatz liege der Konzernumsatz nach neun Monaten praktisch auf Vorjahresniveau.

Bereits ein gegenüber dem dritten Quartal stabiler Umsatz im Schlussquartal würde somit ausreichen, um auch auf ausgewiesener Basis wieder ein Jahreswachstum zu erreichen. Insgesamt sieht der Octavian-Analyst die operative Trendwende denn auch bestätigt. Positiv hebt er insbesondere den höheren Umsatzanteil der Bereiche Tooling und Marine hervor, der sich günstig auf die Profitabilität auswirken könnte.

uh/cg

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS DAX-Futures, Trading-Psychologie & Trendbrüche: 3 Profis live in München und im Livestream!
23.10.26 Marktüberblick: Sartorius und SAP nach Zahlen gesucht
23.10.26 SMI schnuppert bereits am Rekordhoch
23.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4’000-Dollar-Marke im Fokus
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’036.28 19.53 SKUBAU
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester
SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen
Holcim-Aktie springt hoch: Deutlicher Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn im 3. Quartal - weitere Übernahmen
Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus
Mögliche SpaceX-Fusion: Was ein Mega-Deal mit Tesla für die Aktien und die Depots bedeuten würde
Volvo-Aktie schwächelt: Lkw-Hersteller punktet mit höherer Profitabilität und Zuversicht

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 43/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.