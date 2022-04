Gurit-Aktie legt zu: Mehrheitsanteil an dänischer Fiberline Composites erworben

Er übernimmt einen Anteil von 60 Prozent an Fiberline Composites A/S, einem Hersteller von sogenannt pultrudierten Carbon- und Glasfaserprodukten, die in der Windrotorblattproduktion eingesetzt werden.

Gurit erwirbt den Aktienanteil von der Gründerfamilie Thorning zu einem Kaufpreis von 58 Millionen Franken und zusätzlich rund 22 Millionen Franken an Bruttoschulden für das gesamte Unternehmen. Die Unterzeichnung fand am (gestrigen) 27. April statt, wie Gurit am Donnerstag mitteilte. Der Abschluss der Transaktion wird vor Ende Mai 2022 erwartet.

Fiberline mit Hauptsitz im dänischen Middelfart betreibt den Angaben zufolge Produktionsstätten in Dänemark und China und hat 2021 mit rund 300 Mitarbeitern einem Umsatz von 104 Millionen Franken erzielt.

Das Unternehmen beliefert grosse Windturbinen-OEMs auf der ganzen Welt, wobei sich das 1979 gegründete Unternehmen auf pultrudierte Komponenten für Blattholme aus Kohlenstoff und Glas sowie auf Blattwurzel-Einsätze spezialisiert habe. Gemäss der Mitteilung erwartet Fiberline ein "dynamisches Wachstum", da pultrudierte Karbonkomponenten die traditionelle Infusionstechnik für die Herstellung von Holmen in längeren Windrotorblättern ersetzen würden.

Option für 100 Prozent

Gurit habe das Recht, die verbleibenden Aktien in den Geschäftsjahren 2024 bis 2025 zu vorher festgelegten Konditionen zu erwerben. Sollte Gurit zu diesem Zeitpunkt jedoch beschliessen, die verbleibenden 40 Prozent nicht zu erwerben, habe die Familie Thorning alternativ das Recht, das gesamte Unternehmen auf dem Markt zu verkaufen.

Weitere Einzelheiten zu der Transaktion würden in den Halbjahresergebnissen von Gurit bekannt gegeben, heisst es weiter

Für die Gurit-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise 3,89 Prozent auf 1’228,00 CHF nach oben.

Wattwil (awp)